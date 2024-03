Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy

W nocy z 21 na 22 marca rosyjska armia wystrzeliła ok. 150 pocisków różnych typów.

Ukraińska armia zanotowała w swojej przestrzeni powietrznej ok. 90 pocisków rakietowych różnych typów oraz ok. 60 dronów Szahed-131/136. 92 Cele zostały zestrzelone, w tym 55 dronów oraz 35 pocisków Ch-101. W wyniku ataku zginęło co najmniej 5 osób, a kilkanaście zostało rannych.

W wyniku ataku miały miejsce trafienia w obiekty infrastruktury krytycznej m.in. obwodach kirowohradzkim, lwowskim, winnickim, zaporoskim, charkowskim i dniprowskim. Kilka trafień wokół Charkowa doprowadziła do wstrzymania dostaw energii elektrycznej do większości miasta. Z kolei w Zaporożu trafiona została elektrownia wodna na Dnieprze, co spowodowało poważne uszkodzenia i konieczność wstrzymania pracy. „Elektrownia HES-2 jest w krtycznym stanie i nie wiadomo, czy będzie mogła dalej pracować” – powiedział szef Ukrhydroenergo, Ihor Syrota.

Wobec problemów z dostawami prądu i zbyt małej mocy w całym systemie, Ukraina włączyła w swój system energetyczny pomoc z Polski, Rumunii i Słowacji.

