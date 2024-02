Ukraińskie siły specjalne pojmały wagnerowców w Afryce

Nagranie wideo przedstawiające żołnierzy SSO lub HUR Ukrainy pojawiło się w mediach.

Opublikowany materiał przedstawia przesłuchanie kilku wziętych do niewoli osób, które przyznają się do bycia najemnika „Grupy Wagnera”. Żołnierz w mundurze z flagą Ukrainy prezentuje również charakterystyczne emblematy „Wagnerowców” (na zdj.).

Informacje na temat obecności ukraińskich żołnierzy sił specjalnych w Afryce pojawiały się od dłuższego czasu; o wysłaniu niewielkiego kontyngentu do Sudanu Południowego informowały też ukraińskie media i przedstawiciele Ministerstwa Obrony. Ukraina dąży do przeciwdziałania aktywności rosyjskiej także w Afryce, stąd skierowanie niewielkiego, liczącego prawdopodobnie kilka-kilkanaście osób kontyngentu do Sudanu Południowego.

We wrześniu 2023 roku pojawiły się informacje o przeprowadzeniu przez ukraińskie siły specjalne ataku przy użyciu dronów na oddziały wagnerowców w Sudanie. Szef HUR, gen. Kyryło Budanow w rozmowie z telewizją CNN nie potwierdził ani nie zaprzeczył, że Ukraina ma związek z tym atakiem, stwierdził jednak przy tym: „to nasi wrogowie i będziemy podejmować działania przeciwko nim w każdym zakątku świata”.

Ukraińska armia realizuje operacje pokojowe i stabilizacyjne w różnych regionach Afryki od lat 90. XX wieku.

Na podstawie: ukrinform.ua, pravda.com.ua, osw.waw.pl