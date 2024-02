Ukraińscy żołnierze ćwiczą na polskich poligonach

W Polsce od 2022 roku funkcjonuje misja szkoleniowa dla Ukrainy

Realizowane ćwiczenia obserwował pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Piotr Błazeusz. Ćwiczenia realizowane są w ramach misji Unii Europejskiej (EU Military Assistance Mission in support of Ukraine).

Generał Błazeusz uczestniczył w szkoleniu w ramach modułów CAT-C. Szkolenia są realizowane w 10 ośrodkach szkoleniowych i na 2 poligonach w Polsce, aktualnie z udziałem ok. 1000 żołnierzy w tym 450 instruktorów z 9 krajów UE i Kanady. W 2023 roku w ramach aktywności misji przeszkolono ok. 10 tysięcy żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, w 2024 roku ta liczba ma być zwiększona do kilkunastu tysięcy.

Na podstawie: twitter.com, Sztab Generalny WP