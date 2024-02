Prezydent Ukrainy proponuje spotkanie z polskimi władzami wobec kryzysu na granicy

Wołodymyr Zelensky odniósł się do sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej, częściowo zablokowanej przez protesty rolników.

„Proszę Ciebie, Donaldzie, panie premierze, aby pan również przyjechał na granicę. Andrzeju, panie prezydencie, proszę Ciebie abyś wsparł ten dialog. To narodowe bezpieczeństwo (…) najbliższe dni dają nam szansę aby coś zrobić” – powiedział Zelensky w orędziu nagranym na wideo, po polsku i ukraińsku.

Prezydent Ukrainy zaapelował także o obecność w czasie rozmów, jakie mogą odbyć się na granicy polsko-ukraińskiej, także przedstwicieli Komisji Europejskiej. „Trzeba zachować jedność w Europie. To fundamentalny interes Unii Europejskiej. Dlatego Ukrainy zwraca się do Komisji Europejskiej, aby spotkanie odbyło się z udziałem jej przedstawiciela” – dodał Zelensky.

„Dosyć Moskwy na naszych ziemiach. Dość nieporozumień (…) nie można poniżać ani polskich ani ukraińskich rolników. Potrzebujemy jedności, między nami, Polską a Ukrainą oraz całej Europy” – powiedział Zelensky.

20 lutego 2024 roku w całej Polsce miały miejsce protesty polskich rolników. Część z nich odbyła się na granicy polsko-ukraińskiej, co spowodowało czasowe utrudnienia w przekraczaniu granicy. W Medyce doszło do wysypania zboża z dwóch wagonów kolejowych, z kolei w pobliżu Wodzisławia Ślaśkiego na jednym z ciągników pojawił się napis wzywający prezydenta Rosji do „zrobienia porządku z Ukrainą i Unią Europejską”. Sprawcy wspomnianych aktów zostali zatrzymani przez Policję. Granica w Medyce została odblokowana w godzinach wieczornych przez Policję.

Na podstawie: pravda.com.ua,