Premier RP: przejścia graniczne będa wpisane na listę infrastruktury krytycznej

Blokowanie przejść granicznych w czasie protestów nie będzie już legalnie możliwe.

O planach rządu poinformował na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier RP Donald Tusk. „Dla zapewnienia 100 procent gwarancji, że pomoc wojskowa – sprzęt, amunicja, pomoc humanitarna, medyczna, będą docierały bez żadnych opóźnień na stronę ukraińską, wprowadzimy na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wskazane odcinki dróg i torów kolejowych. To jest kwestia najbliższych godzin” – poinformował premier.

Na listę zostaną wpisane najprawdopodobniej wszystkie przejścia graniczne, oraz wybrane odcinki dróg krajowych, autostrad i linii kolejowych, które prowadzą do granicy z Ukrainą.

Tusk odniósł się również do części transparentów używaych podczas protestów. „Na jedną rzecz nigdy się nie zgodzę i to nie jest tylko moja osobista opinia. Nie możemy pozwolić na to, aby przy granicy polsko-ukraińskiej, korzystając z protestu rolników, aktywni byli ci, którzy jawnie i bezwstydnie wspierają Putina” – powiedział szef polskiego rządu.

20 lutego miała miejsce blokada kilku przejść granicznych m.in. w Medyce, Rawie Ruskiej i Dorohusku. W Medyce przejście zostało odblokowane w nocy z 20 na 21 lutego 2024r. przez oddziały Policji.

Na podstawie: polon.pl, gov.pl,