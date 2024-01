Grecja przekaże Ukrainie sprzęt wojskowy

O planach dostaw uzbrojania z Grecji informują ukraińskie i greckie media

Przekazane ma zostać uzbrojenie, które nie jest już wykorzystywane przez grecką armię. Jego wartość jest oceniana na ok. 200 mln dolarów. Nie zostało jak dotąd sprecyzowane, o jaki sprzęt chodzi, jednak uzbrojeniu Sił Zbrojnych Grecji znajduje sie znaczna liczba poradzieckich systemów uzbrojenia, zwłaszcza służących do obrony przeciwlotniczej. Są to m.in. systemy rakietowe S-300, Tor, Osa, a także artyleryjskie ZU-23-2.

Zgoda na przekazanie uzbrojenia Ukrainie miała byc uwarunkowana amerykańskim pozwoleniem na sprzedaż Ukrainie samolotów F-35.

Równolegle Francja zadeklarowała, że będzie dostarczać Ukrainie co najmniej 3 tysiące pocisków artyleryjskich o kalibrze 155mm. Podczas rozmów, jakie przeprowadziła ukraińska delegacja w Paryżu, mowa była także o dostawach części zamiennych dla systemów artyleryjskich oraz możliwości ich produkcji na terytorium Ukrainy, jak również udoskonaleniach systemów kierowania ogniem artylerii.

Francja planuje dostarczyć Ukrainia również 78 haubic Caesar, a także 40 kolejnych pocisków manewrujących typu SCALP.

Na podstawie: pravda.com.ua,