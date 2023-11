Prezydenci Polski i Ukrainy przeprowadzili rozmowę telefoniczną z okazji święta 11 listopada

Prezydent Ukrainy złożył Polsce i Polakom życzenia z okazji Dnia Niepodległości

„Jestem wdzięczny za to, że polskie serca poczuły rytm serc ukraińskich właśnie wówczas i tak, jak było to potrzebne” – powiedział Wołodymyr Zelensky odnosząc się do wsparcia, jakie otrzymała Ukraina i Ukraińcy w związku z agresją ze strony Federacji Rosyjskiej.

„Nasze narody – razem z całą Europą – przeszły długą drogę i zawsze, gdy byliśmy po tej samej stronie, zmienialiśmy historię na lepsze. Zadziwiające rzeczy są możliwe, gdy Polacy i Ukraińcy są połączeni wspólnym celem. Jak w bitwach pod Orszą i Zamościem tak i teraz, w walce, jaka trwa za wolność Ukrainy, a także Polski. Wygramy tą bitwę, bo doceniamy siebie nawzajem” – powiedział Wołodymyr Zelensky.

Z kolei Andrzej Duda pogratulował Ukrainie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o rozpoczęciu rozmów o członkostwie Ukrainy w UE.

Prezydent RP odniósł się do aktualnej sytuacji, w jakiej znajduje się Ukraina, również podczas uroczystej odprawy wart pod Grobem Nieznanego Żołnierza. „Nie trzeba nikomu – zwłaszcza dzisiaj, po 24 lutego 2022 roku – mówić, kto jest współczesnym zagrożeniem dla naszej suwerenności i naszej niepodległości. Dzisiaj przyjmujemy w naszym kraju, pod naszymi dachami uchodźców z Ukrainy. Cały czas u nas są, bo napaść rosyjska zniszczyła ich domy, bo napaść rosyjska zabrała ich ziemie, bo napaść rosyjska pozbawiła wielu z nich nadziei, a dziesiątki, setki tysięcy z nich – bliskich. Bo napaść rosyjska nadal zagraża egzystencji ich państwa (…) Rosyjski imperializm będzie szedł dalej, będzie chciał zagarniać kolejne narody, odbierając im ich wolność i odbierając im ich państwa, odbierając im ich suwerenność” – powiedział Andrzej Duda dodając, że Polska nadal będzie wspierać Ukrainę w walce o ocalenie jej państwowości.

Na podstawie: prezydent.pl, president.gov.ua,