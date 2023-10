Szef MSZ Ukrainy: będą kolejne dostawy ATACMS

Dmytro Kuleba zapowiedział dalsze wsparcie Ukrainy przez Stany Zjednoczone

„Jeśli czytać między wierszami wystąpienie prezydenta Ukrainy po spotkaniu z prezydentem Bidenem, to można zrozumieć, że uchwalono bardzo ważne decyzje. Dlatego dziękujemy Stanom Zjednoczonym za wykonanie porozumienia i za wzmocnienie naszej siły ognia” – powiedział Kuleba podczas wystąpienia na antenie kanału telewizyjnego „1+1”. Dodał, że USA będą dalej dostarczać rakiety tego typu Siłom Zbrojnym Ukrainy i będą to stałe dostawy.

Kwestia dostaw pocisków rakietowych ATACMS była przedmiotem rozmów prezydentów obu krajów we wrześniu 2023 roku. Według informacji dziennika New York Times, Ukraina otrzymała jak na razie 20 pocisków tego typu. Mogą one być wystrzeliwane z wyrzutni M142 HIMARS oraz M270, jakie Ukraina otrzymała od USA i Niemiec.

W nocy z poniedziałku na wtorek (16/17 października 2023 roku) ukraińska armia dokonała ataku rakietowego na lotnisko w Berdiańsku. W efekcie zniszczonych miało zostać 9 rosyjskich śmigłowców oraz znaczna ilość sprzętu wojskowego. Rosjanie ponieśli również straty w personelu.

Na podstawie: pravda.com.ua,