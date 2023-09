Prezydent RP: nie wierzę by spór o zboże zmienił relację z Ukrainy

Andrzej Duda odniósł się do kwestii związanych z kryzysem wokół dostaw zboża z Ukrainy w czasie Kongresu Odbudowy Ukrainy w Poznaniu.

„Nie wierzę, że spór o zboże może w istotny sposób wpłynąć na polsko–ukraińskie relacje (…) Dziękuję za gotowość dalszego wspierania. Ma to znaczenie absolutnie kluczowe jeśli chodzi o to, co jest najważniejsze. A mianowicie, aby Ukraina przetrwała, żeby obroniła się, żeby Rosjan udało się wypchnąć z ukraińskiej ziemi, bo to w istocie będzie oznaczało zwycięstwo w tej straszliwej, rozpętanej przez Rosjan wojnie” – powiedział prezydent podczas wystąpienia w Poznaniu.

„Dla mnie współpraca z Ukrainą i jej wsparcie mają wymiar histroyczny. To nie jest po prostu jakieś wydarzenie (…) są kwestie, jakie powinniśmy wspólnie rozwiązać” – powiedział Duda.

Kwestia zasad importu zboża z Ukrainy do Polski jest obecnie przedmiotem rozmów w ramach grupy roboczej przedstawicieli odpowiednich resortów z Polski i Ukrainy.

Na podstawie: pravda.com.ua, prezydent.pl,