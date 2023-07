Zelensky: nie pozwolimy na osłabianie bezpieczeństwa naszych sąsiadów

Prezydent Ukrainy odniósł się do potencjalnych zagrożeń związanych z obecnością Grupy Wagnera na Białorusi.

„Ukraina nie pozwoli Rosji na próby osłabienia bezpieczeństwa Polski i Litwy z terytorium Białorusi. Bezpieczeństwo partnerów Ukrainy liczy się dla niej tak, jak własne” – powiedział prezydent Ukrainy podczas wystąpienia online na szczycie Unii Europejskiej 30 czerwca 2023 roku. Kwestia bezpieczeństwa i obecnej sytuacji związanej z buntem wagnerowców, o czym wspomniał Zelensky, była tematem rozmów z prezydentami Polski i Litwy, którzy przebywali z wizytą w Kijowie w środę, 28 czerwca.

Wołodymyr Zelensky zwrócił również uwagę na konieczność dalszego utrzymania sankcji wobec Rosji, jak również przekazał unijnym przywódcom informacje dotyczące wykorzystywania zagranicznych komponentów przez sektor zbrojeniowy FR do produkcji uzbrojenia.

Z kolei w wieczornym nagraniu wideo z 30 czerwca 2023 roku prezydent Ukrainy poinformował o postępach kontrofensywy na wszystkich kierunkach, gdzie trwają działania zbrojne.

Do ukraińskiej kontrofensywy odniósł się także generał Mark Milley, przewodniczący Komitetu Połączonych Sztabów Sił Zbrojnych USA. „Wojna na papierze i prawdziwa wojna do dwie różne rzeczy. W prawdziwej wojnie ludzie giną. Prawdziwi ludzie są w tych pojazdach, prawdziwe ciała są rozrywane przez materiały wybuchowe. Więc jeśli komputer mówi ci, że to pójdzie szybko, prawdziwa wojna może to trochę spowolnić (…). Dlatego nie zaskakuje mnie, gdy to (ofensywa) idzie wolniej, niż ludzie się spodziewali” – powiedział Milley podczas wystąpienia w National Press Club w Waszyngtonie.

Na podstawie: tvn24.pl, pravda.com.ua,