Szef MSZ Ukrainy: NATO zrezygnuje z MAP dla Kijowa

Dmytro Kuleba powiedział, że taka decyzja została podjęta po dyskusjach w ramach Sojuszu.

„Po intensywnych dyskusjach, sojusznicy z NATO osiągnęli porozumienie w sprawie skasowania MAP dla Ukrainy” – napisał szef ukraińskiego MSZ na Twitterze. MAP – Plan działań na rzecz członkostwa (ang. Membership Action Plan) był dotąd niezbędnym elementem starań o wejście do NATO.

Według Dmytra Kuleby, taka decyzja zdecydowanie skróci czas, potrzebny na akcesję Ukrainy do Sojuszu. To, w połączeniu z rezygnacją z ustaleń z Budapesztu w 2008 roku, może znacząco zwiększyć szanse Ukrainy na szybkie dołączenie do Sojuszu, choć zdaniem większości komentatorów, będzie to możliwe dopiero po zakończeniu działań wojennych.

Kwestia akcesji Ukrainy do UE będzie przedmiotem rozmów podczas szczytu NATO w Wilnie w dniach 11-12 lipca 2023 roku. Oczekiwany jest udział w szczycie m.in. prezydenta USA Joe Bidena (który dziś przybył z wizytą do Wielkiej Brytanii) oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego.

Na podstawie: pravda.com.ua, twitter.com/DmytroKuleba