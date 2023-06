Zelensky: kontrofensywa to nie kino

Prezydent Ukrainy odniósł się do toczących się dyskusji ws. charakteru i terminu kontrofensywy SZ Ukrainy.

„To nie kino, trudno jest mi powiedzieć, jak będzie widoczna kontrofensywa. Ważne, aby zobaczyła to Rosja i nie tylko zobaczyła, ale także odczuła. Zwłaszcza, jeśli mówimy o wojskach, które okupują nasze terytorium. Deokupacja tych terenów – ma być rezultatem kontrofensywy” – powiedział Zelensky na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Estonii, który przebywa z wizytą w Kijowie.

Prezydent Ukrainy odniósł się także do kwestii wstąpienia do NATO, wskazując, że wobec toczącej się wojny, Ukraina nie może stać się członkiem Sojuszu i dlatego potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa, które będą działać do momentu, w którym nastąpi wejście Ukrainy do NATO.

Prezydent Ukrainy podziękował również za wsparcie jakiego dotąd udzieliła Ukrainie Estonia. Rozmowy dotyczyły także dalszej współpracy, w tym w ramach odbudowy i procesu rozminowania Ukrainy, a także integracji Ukrainy z UE i NATO, zwłaszcza w perspektywie szczytu NATO w Wilnie.

Na podstawie: pravda.com.ua, president.gov.ua,