Prezydent RP złożył wizytę w Kijowie

Andrzej Duda i prezydent Litwy, Gitanas Nauseda, pojawili się w Kijowie w dniu święta Konstytucji Ukrainy.

Głównym tematem wizyty były konsultacje związane ze zbliżającym się szczytem NATO w Wilnie, aktualna sytuacja na froncie oraz zagrożenia związane z rosyjskimi działaniami wobec Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

„To są nasze wspólne interesy, aby NATO w naszej części Europy było jak najsilniejsze, a w niedalekiej przyszłości, by Ukraina stała się także pełnoprawną częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego, jedną z armii Sojuszu objętą artykułem 5. Traktatu. Będziemy czynili wszystko, aby w miarę możliwości jak najszybciej to się stało” – powiedział podczas konferencji prasowej po spotkaniu trzech prezydentów Andrzej Duda. Dodał, że oczekuje także rozmów ws. akcesji Ukrainy do UE.

Wśród omawianych podczas spotkania dwustronnego przez Andrzeja Dudę i Wołodymyra Zelenskiego kwestii znalazły się także tematy dotyczące polsko-ukraińskiej historii, związane m.in. ze zbliżającą się 80 rocznicą Zbrodni Wołyńskiej.

„Chcę podziękować Tobie, Gitanasie. Jestem wdzięczny za wszystko. Dziękuję Tobie, Andrzeju. Dziękuję narodom i krajom, Litwie i Polsce za nadzwyczajne wsparcie dla Ukrainy – wojskowe, polityczne, ekonomiczne i humanitarne” – powiedział podczas konferencji prasowej Wołodymyr Zelensky. Prezydent Ukrainy zaznaczył także, że Ukraina oczekuje szybkiego rozpoczęcia rozmów o akcecji do NATO, jak również do Unii Europejskiej.

„Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to potrzebne, zarówno jeśli chodzi o pomoc wojskową jak i o udział w odbudowie” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nauseda.

Na podstawie: prezydent.pl,