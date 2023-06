Generał Mark Milley: Ukraina dobrze przygotowała się do kontrofensywy

Przewodniczący Kolegium Połaczonych Sztabów Armii USA, generał Mark Milley ocenił przygotowania ukraińskiej armii do kontruderzenia

Według amerykańskiego dowódcy, „Ukraina prowadzi wojnę, która jest egzystencjalnym zagrożeniem dla Ukrainy i ma wielkie znaczenie dla reszty świata – dla Europy, a także dla USA i całej planety”. W ocenie Milley’a, ukraińska armia „bardzo dobrze przygotowała się do kontrnatarcia”, ale jest zbyt wcześnie, by można było mówić o rezultatach.

W ocenie strony amerykańskiej, ukraińskie działania w obwodzie belgorodzkim mogą przyczynić się do eksalacji wojny i USA uważnie je obserwują. Jednak według ocen amerykańskiej administracji, to po stronie Kijowa są decyzje co do tego, gdzie i jakie działania mają być prowadzone, jako że to Ukraina jest ofiarą agresji.

Według ocen części amerykańskich mediów, działania kontrofensywne już się rozpoczęły. Z kolei według przedstawicieli armii ukraińskiej, są one realizowane na poziomie taktycznym m.in. wokół Bachmutu, gdzie ukraińska armia prowadzi ofensywę i odnosi sukcesy, m.in. zajmując wzgórza otaczające miasto.

Na podstawie: pravda.com.ua,