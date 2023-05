Ukraina może otrzymać kilkadziesiąt samolotów F-16

O możliwości dostaw poinformował rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, płk Jurij Ignat

„Decyja o przekazaniu samolotów F-16 stanie się początkiem szlaku do naszego zwycięstwa. Mamy nadzieję, że stanie się to jak najszybciej (…) te samoloty będą przekazywane eskadrami. W naszym wypadku – to 12 lub więcej samolotów, u naszych zachodnich partnerów – 18 maszyn” – powiedzia w wywiadzie telewizyjnym rzecznik.

Jurij Ignat stwierdził również, że samoloty te mogą realizować zadania wobec celów naziemnych, powietrznych i morskich, będą także w stanie zapewnić bezpieczeństwo tam, gdzie nie ma systemów obrony przeciwlotniczej.

Podczas rozmów liderów G7 w Hiroszimie w Japonii uzgodniono rozpoczęcie szkoleń ukraińskich pilotów na samolotach F-16. Mają one być realizowane m.in. w Polsce. Strona ukraińska miała zobowiązać się do nieużywania tych samolotów do atakowania celów na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Na podstawie: pravda.com.ua,