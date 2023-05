Szef BBN: Ukraina kupuje nam czas

Jacek Siewiera, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Narodowego, odniósł się do wojny rosyjsko-ukraińskiej podczas konferencji Defence24 Day, która odbywa się w dniach 24-25 maja w Warszawie.

„Ukraina kupuje nam czas, który musimy poświęcić na budowę tych zdolności” – powiedział podczas wystąpienia Jacek Siewiera. Dodał, że działania modernizacyjne mają na celu zwiększenie zdolności bojowych, a równolegle zwiększenie liczebności armii i rozbudowę struktur wojskowych we wschodniej Polsce.

„Czy mogliśmy się spodziewać, że zerwiemy więzy gospodarcze i zależność z Federacją Rosyjską, które tak myliły nasz osąd kremlowskiego imperializmu w czasach pokoju, a Władimir Putin będzie obciążony nakazem aresztowania Międzynarodowego Trybunału Karnego? 14 miesięcy do tego wystarczyło” – powiedział szef BBN, podsumowując ostatnie kilkanaście miesięcy wojny.

„Przez lata słyszeliśmy, że bezpieczeństwo Europy to zbyt poważna sprawa, by powierzać ją państwom takim jak Polska i kraje regionu – krajom bałtyckim, krajom wschodniej flanki. Po tych kilkunastu miesiącach możemy powiedzieć, że bezpieczeństwo Europy jest zbyt poważną sprawą, by go nie powierzyć Polsce i krajom tego regionu” – dodał szef BBN, wskazując na zwiększającą się rolę naszego w regionu w kwestii zapewienia bezpieczeństwa na kontynencie europejskim. W ocenie Jacka Siewiery, w najbliższych latach nie należy oczekiwać poprawy sytuacji w tym obszarze, wobec czego konieczne będzie utrzymanie dotychczasowego trendu jeśli chodzi o politykę obronności i bezpieczeństwa.

Szef BBN zwrócił również uwagę na konieczność dalszego wsparcia politycznego Ukrainy i na wagę decyzji, jakie mają zapaść podczas planowanego na lipiec szczytu NATO w Wilnie.

Na podstawie: defence24.pl