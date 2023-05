Generał Syrski: zbliżamy się do taktycznego okrążenia Bachmutu

Dowódca ukraińskich Wojsk Lądowych, generał-pułkownik Oleksandr Syrski powiedział, że ukraińska armia nadal prowadzi działania ofensywne na przedmieściach Bachmutu.

„Mimo tego, że obecnie kontrolujemy niewielką część Bachmutu, znaczenie obrony tam nie traci sensu. To daje możliwość wejścia do miasta w razie zmiany sytuacji. A to się wkrótce wydarzy (…) zbliżamy się do wzięcia miasta w taktyczne okrążenie, dzięki czemu będziemy mogli kontrolować większe budynkui zajęte przez wroga i je zniszczyć” – powiedział Syrski.

Siły ukraińskie utrzymują nieliczne pozycje obronne w południowo-zachodniej częsci miasta, które zostało całkowicie zniszczone w czasie ponad 8 miesięcy walk.

Wcześniej, Jewhen Prigożyn, kierujący tzw. Grupą Wagnera, ogłosił zajęcia Bachmutu 20 maja i zapowiedział wycofanie oddziałów „wagnerowców” z miasta do 25 maja.

Na podstawie: pravda.com.ua,