Szef RNBO: główne walki jeszcze przed nami

Oleksij Daniłow stwierdził, że żaden scenariusz w wojnie z Rosją nie jest obecnie wykluczony.

„Przeszliśmy przez bardzo trudny czas, ale trzeba rozumieć, że główne walki są jeszcze przed nami i będą one mieć miejsce w tym roku, w ciągu 2-3 miesięcy. To będą decydujące miesiące w tej wojnie” – powiedział Daniłow w wywiadzie dla Sky News. Dodał, że kraje partnerskie Ukrainy zaczęły aktualnie przekazywać jej pełen zakres pomocy wojskowej.

Według sekretarza RNBO, siły rosyjskie szykują się do każdego scenariusza, w tym ponownych ataków Rosji z każdego kierunku, tak, jak to miało miejsce 24 lutego 2022 roku. W tych działaniach może wziąć udział przynajmniej połowa z ok. 320 tysięcy zmobilizowanych rosyjskich rezerwistów; część z nich została już przerzucona na terytorium Ukrainy.

Równolegle, pojawiły się informacje o planowanym przez USA kolejnym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 2,2 mld dolarów. W jego skład mają wejść m.in. pociski rakietowe o zasięgu do 150km. Decyzja w tej sprawie ma zostać ogłoszona pod koniec bieżącego tygodnia. Nowy pakiet ma zawierać także kolejne elementy systemu obrony przeciwlotniczej Patriot, a także amunicję precyzyją i kolejne zestawy pocisków przeciwpancernych Javelin. Jedna z amerykańskich firm zaoferowała Ukrainie także bezzałogowce MQ-9 Reaper (na zdj.)

Na podstawie: pravda.com.ua, mil.in.ua,