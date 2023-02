Prezydent USA w Warszawie: Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji

Po niezapowiedzianej wizycie w Kijowie Joe Biden przyjechał do Polski. Późnym wieczorem 20 lutego 2023 roku wylądował na warszawskim Okęciu.

Pierwszy dzień wizyty amerykańskiego prezydenta rozpoczął się od spotkania z prezydentem RP Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu. Po rozmowie w cztery oczy miały miejsce rozmowy plenarne obu delegacji. „To także dla nas niezwykle ważny znak bezpieczeństwa, sygnał odpowiedzialności, jaką Stany Zjednoczone przyjmują na siebie za bezpieczeństwo Europy i świata” – powiedział Andrzej Duda.

Istotnym elementem wizyty było przemówienie w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Przed prezydentem USA głos zabrał Andrzej Duda. „Dziękuję moim rodakom za solidarność okazaną Ukraińcom uciekającym przed wojną (…) otworzyliście swoje serca i domy dla milionów uchodźców” – powiedział Andrzej DUda.

„Nie ma już miejsca na business as usual z Rosją (…) dziś moze być to zatrzymane jedynie nowoczesnym uzbrojeniem. Wzywam wszystkich przywódców krajów NATO do większej solidarności z Ukrainą” – dodał Andrzej Duda.

„Jesteśmy mocni, jesteśmy zjednoczeni – świat nie odwróci wzroku (..) tak, będziemy bronić, bronimi suwerenności, będziemy bronić i bronimy demokracji. Wczoraj miałem możliwość stać razem z prezydentem Ukrainy w Kijowie i powiedziałem mu: będziemy stać razem” – powiedział Joe Biden podczas przemówienia. Prezydent USA wspomniał także o ruchach demokratycznych na Białorusi, a także o Mołdawii, której prezydent była obecna podczas przemówienia.

„Putin nie wątpi już w siłę naszej koalicji, ale nadal wątpi w stalość naszego wsparcia (…) NATO nie będzie podzielone, nie będziemy zmęczeni (…) Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji” – powiedział Joe Biden.

„Od Chersonia do Charkowa Ukraińcy odzyskali wiele terytoriów (…) Stany Zjednoczone i narody Europy nie mają zamiaru napaść na Rosję, wojna jest tragedią, ale to prezydent Putin wybrał tę wojnę” – dodał amerykański prezydent.

„Spójrzcie co zrobiliście do tej pory, wasza hojność, wasza gotowość do otwarcia waszych serc, domów, to jest niezwykłe. Polska przyjęła więcej uchodźców niż jakikolwiek inny kraj” – powiedział Joe Biden odnosząc się do polskiego wsparcia dla uchodźców z Ukrainy.

Na podstawie: prezydent.pl, tvn24.pl,