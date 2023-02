Prezydent RP odwiedził ukraińskich czołgistów na poligonie w Świętoszowie

Andrzej Duda zapowiedział również szereg działań dyplomatycznych, jakie odbędą się w najbliższych dniach.

„Realizujemy nasze działania sojusznicze nie tylko poprzez przekazywanie Ukraińcom uzbrojenia, nie tylko poprzez niesienie Ukrainie pomocy humanitarnej, nie tylko poprzez to, że przyjmujemy Ukraińców w swoich domach, dajemy im pracę – ale także przez to, że przyjeżdżają tutaj ukraińscy żołnierze po to, by doskonalić się w lepszej obronie swojej ojczyzny” – powiedział Andrzej Duda podczas wizyty na poligonie w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

Szkolenia ukraińskich załóg czołgów Leopard 2 rozpoczęły się 13 lutego 2023 roku. Będą trwać przez 6 dni w tygodniu i po kilkanaście godzin każdego dnia. Program szkolenia obejmuje obsługę czołgów typu Leopard 2, działania w dzień i w nocy, a także szkolenia ogniowe, taktyczne, zgrywanie pododdziałów do szczebla batalionu, a także szkolenia logistyków.

„Ten tydzień, a ściślej mówiąc: najbliższe prawie dwa tygodnie – z góry można powiedzieć – będą bardzo aktywne dla nas, i nie tylko dla nas, w przestrzeni międzynarodowej. Znakomicie Państwo wiedzą, że zbliża się rocznica rosyjskiej napaści na Ukrainę, jak również szybkimi krokami zbliża się cały szereg różnych międzynarodowych wydarzeń” – powiedział Andrzej Duda, zapowiadając szereg spotkań jakie są zaplanowane w najbliższym czasie. Prezydent RP weźmie udział w Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, spotka się także z prezydentami Litwy, Słowacji, premierem Wielkiej Brytanii, a w formule Trójąta Weimerskiego – z przywódcami Francji i Niemiec. W dniach 20-22 lutego 2023 planowana jest wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce, a także szczyt NATO, który odbędzie się w Wilnie.

„Przede wszystkim zależy nam – oczywiście – na tym, żeby wzmacniać bezpieczeństwo Polski (…) Ale przede wszystkim wzmacniać nasze bezpieczeństwo, przede wszystkim wzmacniać bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, a więc skłonić naszych sojuszników, by skierowano tutaj większe siły militarne, które będą stacjonowały w naszej części Europy na wschodniej flance NATO” – powiedział Andrzej Duda.

Na podstawie: prezydent.pl, bbn.gov.pl,