Andrzej Duda: decyzja o przekazaniu F-16 musi zapaść wspólnie

Polski prezydent udzielił wywiadów dla brytyjskiego BBC i francuskiego dziennika Le Figaro.

„F–16 to jedne z najlepszych myśliwców na świecie, więc nie ma wątpliwości co do tego, jak skuteczne one są. Problem z naszego punktu widzenia jest inny – po pierwsze uważamy, że to w każdym wypadku wymaga decyzji sojuszników, co oznacza, że musimy podjąć wspólną decyzję” – powiedział Andrzej Duda w rozmowie z BBC.

„Ta broń musi być dostarczana Ukrainie cały czas, Ukraina musi wygrać, Ukraina musi odeprzeć rosyjską agresję, ale by była w stanie to zrobić, potrzebuje uzbrojenia” – dodał prezydent.

„W Polsce rozumiemy, że rosyjski imperializm jest faktem (…) Kiedy Europa świętowała zwycięstwo nad Hitlerem, my w Polsce znaleźliśmy się pod inną okupacją, którą prowadziła armia Stalina. Aż do dziś poszukujemy ciał polskich żołnierzy zabitych przez władzę komunistyczną i sowiecką w Polsce. Z powodu tego wspólnego doświadczenia państwa Europy Wschodniej są solidarne wobec Moskwy” – stwierdził Andrzej Duda w wywiadzie dla „Le Figaro”.

„Mimo trudnej przeszłości, po 70–80 latach jesteśmy dzisiaj świadomi, że dobre sąsiedztwo można starać się wypracowywać. Albo jesteśmy razem w tej decydującej godzinie i wspieramy się wzajemnie, albo tracimy wolność. Polacy doskonale to rozumieją” – powiedział polski prezydent odnosząc się do kwestii aktualnych relacji polsko-ukraińskich.

Na podstawie: prezydent.pl, pravda.com.ua,