Niemcy i USA przekażą czołgi Ukrainie

Rząd Niemiec zgodził się na wysłanie na Ukrainę czołgów Leopard 2. Podobną decyzję ws. czołgów Abrams ogłosił także prezydent USA, Joe Biden.

Obie decyzje zapadły ostatecznie 25 stycznia 2023 roku. Rząd Niemiec zapowiedział wysłanie co najmniej 14 czołgów Leopard 2A6, a także zgodził się na analogiczne dostawy przez inne kraje. Jak na razie, gotowość wysłania czołgów wyraziło 12 krajów (w tym Polska), co wstępnie ma pozwolić na wysłanie Ukrainie ok. 80 pojazdów tego typu (lub więcej: rozmowy na temat szczegółów cały czas trwają).

Decyzję o przekazaniu Ukrainie 31 czołów M1 Abrams (batalion) ogłosił w godzinach wieczornych także prezydent USA, Joe Biden. Wraz z czołgami Ukraina otrzyma także pakiet szkoleniowy.

Dostawy są oczekiwane w przypadku czołgów Leopard 2 za ok. 3 miesiące, nieco później w przypadku czołgów amerykańskich.

Przedstawiciele ukraińskich wojsk lądowych oceniają, że potrzebują kilkuset czołgów oraz stabilnych dostaw amunicji i innego niezbędnego dla nich wyposażenia.

Na podstawie: mil.in.ua, pravda.com.ua,