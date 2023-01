9 krajów Europy zapowiedziało rozbudowaną pomoc wojskową dla Ukrainy

Przedstawiciele ministerstw obrony 9 krajów europejskich podpisali w czwartek, 19 stycznia 2023 roku, „Deklarację Tallińską”, gdzie mowa jest o dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Deklaracja została podpisana przez Wielką Brytanię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Danię, Niderlandy, Słowację i Czechy. Pięć krajów było reprezentowanych przez ministrów obrony. Sygnatariusze dokumentu potępiają ataki Rosji mająca na celu terroryzowanie narodu ukraińskiego, zwłaszcza umyślne ataki na ludność cywilną i infrastrukturę cywilną.

W deklaracji pojawia się także zapis o tym, że nowy poziom wsparcia Ukrainy wymaga przekazania czołgów, systemów obrony przeciwlotnicznej i przeciwrakietowej oraz artylerii, która będzie w stanie celnym ogniem atakować rosyjskie węzły logistyczne i dowodzenia na terenach okupowanych. „Dlatego zobowiązujemy się wspólnie kontynuować bezprecedensową pomoc, zwłaszcza jeśli chodzi o czołgi, ciężką artylerię, systemy obrony przeciwlotniczej, amunicję i bojowe wozy piechoty dla obrony Ukrainy” – napisano w deklaracji.

Jak wiadomo z dotychczas dostępnych informacji, na Ukrainę ma trafić kolejny pakiet uzbrojenia z różnych państw.

„Wiele krajów chciałoby przekazać nam czołgi, ale oczekują one na odpowiednie dokumenty od państw, jakie mają do nich prawo. Polska jest gotowa, Finlandia, Portugalia, Hiszpania i kilka innych krajów są gotowe dostarczyć Ukrainie czołgi, które są na ich uzbrojeniu. Byli gotowi zrobić to wcześniej, oczekujemy na zgodę kraju, który ma odpowiednie licencje” – powiedział Wołodymyr Zelensky, odnosząc się do postawy Niemiec.

Na podstawie: pravda.com.ua, ukrinform.ua,