Rosja wycofała część bombowców po atakach ukraińskich dronów

Zdjęcia satelitarne wskazują na zmianę dyslokacji co najmniej 10 samolotów typu Tu-22M z bazy Diagilewo.

Samoloty zostały przebazowane z lotniska w obwodzie riazańskim, które stało się celem ataku w poniedziałek, 5 grudnia 2022 roku rano. W wyniku eksplozji spowodowanej atakiem drona (według źródeł rosyjskich Tu-141), uszkodzony został co najmniej 1 samolot typu Tu-22M.

Tego samego dnia doszło również do ataku na lotnisko Engels w pobliżu Saratowa, gdzie stacjonują bombowce strategiczne Tu-95. Uszkodzona została co najmniej 1 maszyna tego typu. Samoloty te były regularnie używane do odpalania pocisków manewrujących w kierunku terytorium Ukrainy. Dzień później miały miejsce także eksplozje w składch paliw w Kursku i Biełgorodzie.

Na podstawie: mil.in.ua, pravda.com.ua,