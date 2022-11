11 listopada Siły Zbrojne Ukrainy wyzwoliły miasto Chersoń spod okupacji rosyjskiej. Armia rosyjska pod naciskiem wojsk ukraińskich zaczęła masowo opuszczać prawy brzeg Dniepru w obwodzie chersońskim, Kijów ogłosił zwolnienie kilkudziesięciu miejscowości pod Chersoniem. Wyzwolenie jednego obwodowego centrum Ukrainy, które było pod kontrolą armii rosyjskiej od początku inwazji na pełną skalę, grozi zawaleniem się rosyjskich planów na kierunku południowym.

Autor: Alisa Zełenska

Ukraińskie wojsko krok po kroku, metr po metrze, systematycznie podchodziło do tego celu i znakomicie wykonało zadanie. Warto jednak zwrócić uwagę również na potężny miejscowy ruch oporu. Od pierwszych dni rosyjskiej inwazji chersończycy dzielnie walczyli z okupantem: wychodzili na wiece, stawiali opór okupantowi i stwarzali dla niego wszelkiego rodzaju przeszkody. Dzięki mieszkańcom miasta i obrońcom stało się teraz jasne dla całego świata, że Chersoń jest i będzie Ukrainą.

Już 12 listopada do Chersonia przybyli i zaczęli pracować szef obwodowej administracji Jarosław Januszewicz, przedstawiciele Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Policji Narodowej. Miasto wprowadza godzinę policyjną, która będzie obowiązywać od 17.00 do 8.00, o czym poinformował szef administracji regionalnej. Januszewicz ostrzegł przed ograniczeniami wjazdu i wyjazdu z miasta. Przywrócenie łączności na terenach zdeokupowanych nie jest łatwe, ponieważ od miesięcy okupanci niszczyli system telekomunikacyjny. Operatorzy komórkowi i dostawcy usług telekomunikacyjnych pracują nad jego przywróceniem przez całą dobę. Łączność w Chersoniu jest przywracana za pomocą systemów satelitarnych Starlink i generatorów.

Dziś, 14 listopada, prezydent Wołodymyr Zełenski przybył do Chersonia. Na głównym placu miasta spotkał się z wojskiem i miejscowymi miszkańcami. Wywieszono tam ukraińską flagę. Głowa państwa podkreślił, że Kijów nie wierzy oświadczeniom Moskwy, która próbuje wprowadzić w błąd społeczność światową. „Idziemy dalej. Jesteśmy gotowi na pokój, ale pokój dla całego naszego kraju. To terytorium całego naszego państwa. Szanujemy prawo międzynarodowe i suwerenność każdego państwa, a teraz chodzi o suwerenność naszego państwa. Dlatego walczymy z rosyjską agresją” – powiedział Zełenski. Zapowiedział, że Ukraina będzie nadal wyzwalać terytoria okupowane przez Rosję. „Nie interesuje nas terytorium innych krajów. Interesuje nas tylko deokupacja naszego kraju, naszych terytoriów” – podkreślił prezydent Ukrainy.

Kreml odmówił komentarza na temat doniesień o przybyciu Zełenskiego do wyzwolonego miasta. „Zostawiamy to bez komentarza. To terytorium Federacji Rosyjskiej” – powiedział dziennikarzom na briefingu prasowym rzecznik prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow.

Alisa Zełenska – ukraińska dziennikarka, prowadzi kilka blogów dla różnych firm, szef produkcji wideo w Kijowie

Tekst ukazał się na portalu obserwatormiedzynarodowy.pl