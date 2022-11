Ukraina może otrzymać pociski Storm Shadow

Pociski przeznaczone do atakowania celów naziemnych mają być zintegrowane z samolotami Su-24.

O możliwości wdrożenia takiego rozwiązania poinformował portal bulgarianmilitary.com, wskazując przy tym, że sam proces integracji uzbrojenia mógłby się odbyć w Polsce – w zakładach w Bydgoszczy lub Mielcu.

Pocisk Storim Shadow został zaprojektowany przez brytyjsko-francuski koncern MBDA. Może atakować cele w odległości do 250km, posiada głowicę o masie 450 kg, przeznaczoną do atakowania celów takich jak obiekty wojskowe, infrastrukturalne czy zgrupowania wojsk. Pocisk może lecieć do celu nisko nad ziemią, co utrudnia jego wykrycie i zniszczenie przez obronę przeciwlotniczą.

Wcześniej na podobnej zasadzie przeprowadzono integrację pocisków przeciwradiolokacyjnych AGM-88 HARM z samolotami MiG-29. Ukraińskie Siły Powietrzne przeprowadziły wiele skutecznych ataków na rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej z wykorzystaniem tego typu pocisków.

Ponadto, wczoraj, 2 listopada, po wizycie w Kijowie ministra spraw zagraniczych Hiszpanii Jose Manuela Alvaroso, pojawiła się informacja o zamiarze dostarczenia Ukrainie 1 baterii pocisków przeciwlotniczych Aspide, 4 baterii pocisków Hawk (oraz rakiet do obu zestawów), jak również sprzętu przeciwpancernego. W połowie października br. ukraińscy żołnierze zakończyli szkolenia w Hiszpanii z zakresu obsługi wspomnianych systemów.

Na podstawie: bulgrianmilitary.com, mil.in.ua,