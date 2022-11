Rosja wraca do porozumienia ws. eksportu zboża

Ministerstwo Obrony FR ogłosiło, że będzie nadal respektować zapisy tzw. „umowy zbożowej” zawartej z Ukrainą, Turcją i ONZ.

Według strony rosyjskiej, powrót do porozumnienia jest możliwy po „gwarancjach” ze strony Ukrainy, że nie będzie wykorzystywała korytarza przeznaczonego do eksportu zboża do celów wojskowych.

Prezydent Turcji Recep Erdogan oświadczył, że „korytarz zbożowy” będzie działał od popołudnia 2 listopada 2022. Jego funkcjonowanie zostało wstrzymane po ataku na rosyjskie okręty wojenne w Sewastopolu w sobotę, 29 października 2022. Ataku dokonała Ukraina z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i morskich.

W momencie wycofania się Rosji z porozumienia, na Morzu Czarnym znajdowało się 218 statków transportujących zboże z Ukrainy w kierunku cieśnin czarnomorskich. Pomimo braku gwarancji bezpieczeństwa, ruch części jednostek nie został wstrzymany. Faktycznie, strona rosyjska posiada aktualnie mocno ograniczone zdolności oddziaływania na sytuację w zachodniej części Morza Czarnego, zwłaszcza wobec zatopienia krążownika „Moskwa” oraz prawdopodobnego uszkodzenia kolejnych jednostek przez siły ukraińskiej Marynarki Wojennej w czasie ataku na port w Sewastopolu.

Na podstawie: pravda.com.ua, mil.in.ua,