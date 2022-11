Polska zadeklarowała pomoc Ukrainie w związku z blokadą portów przez Rosję

Polska i UE są gotowe pomagać Ukrainie w eksporcie zboża po wyjściu Rosji z porozumienia ws. eksportu zbóż przez Morze Czarne.

„Decyzja Rosji o zakończeniu funkcjonowania w ramach tzw. inicjatywy zbożowej jest jeszcze jednym dowodem na to, że Moskwa nie chce respektować żadnych porozumień międzynarodowych. Polska razem ze swoimi partnerami z UE jest gotowa dalej pracować nad tym, aby pomóc Ukrainie i tym, kto potrzebuje dostaw towarów” – napisano na stronie MSZ RP.

29 października 2022 roku Rosja ogłosiła swoje wyjście z porozumienia ws. eksportu zboża przez Morze Czarne, motywując to ukraińskimi atakami na port wojenny w Sewastopolu. Według strony ukraińskiej, ta decyzja oznacza zablokowanie ponad 200 statków transportujących zboże na Morzu Czarnym: tych, które wyszły z portów z ładunkiem, aktualnie są w trakcie załadunku lub oczekują za wejście do portów w celu załadunku zboża.

UE i USA wezwały Moskwę do powrotu do porozumienia. Z kolei turecka dyplomacja ogłosiła, że prowadzi rozmowy ze stroną rosyjską w tej sprawie i jak na razie „są powody do optymizmu”.

Alternatywą drogą eksportu zboża z Ukrainy jest przewóz koleją przez granicę polsko-ukraińską i dalej do portów nad Bałtykiem. W sierpniu i wrześniu 2022r. udało się osiągnąć wyniki ok. 3 mln ton zboża transportowanego tą drogą.

