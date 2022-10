Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w NATO

O złożeniu wniosku poinformował prezydent Wołodymyr Zelensky.

„Faktycznie, przeszliśmy już nasz szlak do NATO. Faktycznie dowiedliśmy naszej zgodności ze standardami Sojuszu. Są one realne dla Ukrainy – realne na polu walki i innych aspektach naszego współdziałania. Ufamy sobie, pomagamy sobie nawzajem i bronimy siebie nawzajem. To już sojusz – faktycznie” – powiedział Wołodymyr Zelensky.

Wniosek o wstąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego podpisali prezydent Ukrainy, przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefańczuk oraz premier Denis Szmihal.

Złożenie wniosku to reakcja na dzisiejsze przyjęcie do Federacji Rosyjskiej okupowanych terytoriów obwodów na wschodzie i południu Ukrainy. Uroczystość, którą poprzedziły pseudoreferenda, odbyła się 30 września o 14.00 czasu lokalnego w Moskwie. Te działania potępiła większość krajów zachodnich NATO i UE.

Podczas briefingu prasowego sekretarz generalny NATO Jest Stoltenberg stwierdził, że każdy kraj ma prawo do złożenia wniosku o członkostwo. „Szanujemy to prawo i przez ostatnie lata mówiliśmy, że drzwi do Sojuszu są otwarte. Członkowie NATO na szczycie w Madrycie potwierdzili, że szanują to prawo Ukrainy wybierać własną przyszłość” – powiedział Stoltenberg. Sekretarz generalny podkreślił, że groźby związane z bronią atomową ze strony Rosji nie wpłyną na dalsze wsparcie dla Ukrainy, które obecnie jest priorytetem.

Przed eskalacją działań ze strony Federacji Rosyjskiej w najbliższym czasie ostrzegł przewodniczący Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, Oleksij Daniłow.

Na podstawie: pravda.com.ua, ukrinform.ua,