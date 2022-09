NATO ostrzega Rosję przed zastosowanie broni atomowej

Według sekretarza generalnego NATO, Rosji będą grozić poważne konsekwencje w wypadku zastosowania broni nuklearnej.

„Oni (Rosja – przyp.) doskonale wiedzą, że będą ciężkie konsekwencje. Nie będę szczegółowo mówił o naszej reakcji, to będzie zależeć od tego, jak masowe uderzenia oni mogą wykonać” – powiedział Jens Stoltenberg w wywiadzie dla CNN. Dodał, że działania krajów zachodnich mają na celu uniemożliwienie scenariusza użycia takiej broni przez Rosję. „Prawdopodobieństwo wykorzystania broni atomowej jest bardzo niskie, ale potencjalne skutki na tyle poważne, że należy podejść do tego poważnie. A retoryka, jakiej używa Putin, wzmacnia napięcie, co jest niebezpieczne” – dodał sekretarz generalny NATO.

Do tej kwestii odniósł się także prezydent RP Andrzej Duda, który stwierdził, że „również w USA są przyciski, jakie służą do odpalania pocisków z głowicami jądrowymi”. Dodał, że użycie tego typu broni przez Rosję oznaczałoby możliwą odpowiedź USA oraz wykluczenie z cywilizowanego świata.

Do zaprzestania retoryki gróźb dotyczących użycia broni atomowej wezwał Moskwę również sekretarz stanu USA Anthony Blinken podczas wystąpienia w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Na podstawie: pravda.com.ua, ukrinform.ua