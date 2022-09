ISW: ukraińskie kontrnatarcie powoduje panikę u Rosjan

Według ocen amerykańskiego think-tanku Institute for the Study of War, ukraińskie działania jeszcze mocniej negatywnie wpływają na już i niskie morale rosyjskich żołnierzy.

O panicznych nastrojach wśród części przedstawicieli strony rosyjskiej mogą świadczyć wezwania do szybkiego włączenia do składy Federacji Rosyjskiej obu separatystycznych republik na Donbasie. Co istotne, znaczna część tego regionu pozostaje obecnie poza kontrolą Federacji Rosyjskiej. Do podjęcia niezwłocznych działań w tej sprawie wezwali przedstawicieli władz DNR i LNR.

Według ocen analityków ISW, rosyjskie dowództwo nie posiada aktualnie zasobów, które umożliwiłyby skuteczne zatrzymanie ukraińskich sił w obwodzie ługańskim. Podejmowane próby mobilizacji dodatkowych sił nie przynoszą póki co zadowalających rezultatów.

W ciągu ostatnich 24 godzin siły ukraińskie prowadziły działania ofensywne na linii Liman-Jampol-Biłohoriwka. Równocześnie są prowadzone działania zaczepne w pobliżu Chersonia, gdzie siły rosyjskie próbują opóźniać ukraińskie natarcie i wycofywać się na bardziej dogodne pozycje. Równolegle, trwają próby odbudowy przepraw przez Dniepr; są one jednak cały czas atakowane przez ukraińską artylerię. Bez usprawnienia dostaw amunicji i innych niezbędnych do walki środków, w ciągu kilku tygodni siły rosyjskie utracą zdolność bojową – wynika z ocen analityków ISW.

Na podstawie pravda.com.ua, mil.in.ua,