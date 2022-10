Na Kremlu odbyła się dziś huczna ceremonia podpisania traktatów o wejściu w skład Rosji nowych terytoriów. Według wyników tzw. „pseudoreferendów”, które Moskwa przeprowadziła w samozwańczych „ludowych republikach na Donbasie”, a także w okupowanych regionach Zaporoża i Chersonia, „za przystąpieniem do Rosji” rzekomo głosowała zdecydowana większość mieszkańców: od 87,05 do 99,23%. Odpowiedź Ukrainy była jednoznaczna – i na froncie, i w polityce. Siły Zbrojne Ukrainy są na najlepszej drodze do wyzwolenia Łymanu, a władze państwowe podpisały dziś wniosek o przystąpienie do NATO.

Autor: Alisa Zełenska

W 2014 roku w bardzo podobny sposób Rosja zaanektowała Krym. W dzisiejszym przemówieniu Putina – podobnie jak osiem lat – pojawiło się wiele kłamliwych tez. „Ludzie dokonali wyboru. To jednoznaczny wybór. Dziś podpisujemy Traktat o przyłączeniu do Rosji nowych terytoriów. Bo taka jest wola milionów ludzi”. „Ludzie mieszkający w Ługańsku i Doniecku, Chersoniu i Zaporożu stają się naszymi obywatelami. Na zawsze” – perorował dziś Putin.

Następnie rosyjski prezydent wezwał reżim kijowski do natychmiastowego wstrzymania ognia, wszelkich działań wojennych. „Czas zakończyć wojnę, którą Kijów rozpętał w 2014 roku, i wrócić do stołu negocjacyjnego. Jesteśmy na to gotowi. Ale wybór ludzi w Doniecku, Ługańsku, Zaporożu, Chersoniu nie będzie dyskutowany. Jest już dokonany i Rosja go nie zdradzi” – dodał przywódca na Kremlu.

„Nie ma już Związku Sowieckiego, przeszłości nie można odzyskać. Rosja tego dziś nie potrzebuje, nie dążymy do tego. Ale nie ma nic silniejszego niż determinacja milionów ludzi, którzy w swojej kulturze, wierze, tradycjach, języku uważają się za część Rosji. Nie ma nic silniejszego niż determinacja tych ludzi do powrotu do ich prawdziwej historycznej ojczyzny” – przekonywał w swoim wystąpieniu Putin.

„Zachód szuka nowej szansy na uderzenie w Rosję, zniszczenie jej, skazanie jej ludzi na biedę i przetrwanie. Życzą nam nie wolności, chcą nas widzieć jako kolonię” – wskazywał dziś. „Stany Zjednoczone są jedynym krajem na świecie, który dwukrotnie użył broni jądrowej, niszcząc japońskie miasta Hiroszima i Nagasaki. Nawiasem mówiąc, stworzyli precedens (…). „Świat wszedł w okres rewolucyjnych przemian. Mają one fundamentalny charakter (…). Dzisiaj walczymy o sprawiedliwą i wolną drogę, przede wszystkim dla nas samych, dla Rosji” – podsumował swoje przemówienie Putin.

Ukraina zgłasza formalny akces do NATO

W tym samym czasie – w cywilizowanym świecie – prezydent Wołodymyr Zełenski przewodniczył posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, podczas którego rozważano kwestię zapewnienia zbiorowego bezpieczeństwa Ukrainy i całej przestrzeni euroatlantyckiej. W biurze prezydenta nie oglądano przemówienia Putina. „Dziś Rada Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy podjęła decyzję o nałożeniu sankcji na znaczące osoby fizyczne i prawne Federacji Rosyjskiej, które nie znalazły odwagi, by bronić ludzkości i prawa międzynarodowego lub które w taki czy inny sposób są zaangażowane w agresywne kroki przeciwko Ukrainie i wspólnocie narodów demokratycznych” – oświadczył prezydent Zełenski.

Ukraina zdecydowała również o złożeniu wniosku o przystąpienie do NATO w trybie procedury przyspieszonej. Zełenski odniósł się do przykładów Finlandii i Szwecji, które złożyły wnioski do Sojuszu bez wcześniejszego planu działania na rzecz członkostwa w NATO.

Unia Europejska zdecydowanie odrzuciła i potępiła nielegalną aneksję przez Rosję obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego Ukrainy. „Nie uznajemy i nigdy nie uznamy ani nielegalnych „pseudoreferendów”, które Rosja zorganizowała jako pretekst do dalszego naruszania niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, ani ich sfałszowanych i nielegalnych wyników. Nigdy nie uznamy tej nielegalnej aneksji. Decyzje te są nieważne i nie mogą mieć żadnych konsekwencji prawnych. Krym, Chersoń, Zaporoże, Donieck i Ługańsk to Ukraina. Wzywamy wszystkie państwa i organizacje międzynarodowe do jednoznacznego odrzucenia tej bezprawnej aneksji ” – czytamy w oświadczeniu przywódców UE.

USA dziś nałożą sankcje przeciwko Rosji za aneksję ukraińskich terytoriów – informuje NBC, powołując się na Biały Dom.

Alisa Zełenska – ukraińska dziennikarka, prowadzi kilka blogów dla różnych firm, szef produkcji wideo w Kijowie.

Artykuł ukazał się na portalu obserwatormiedzynarodowy.pl