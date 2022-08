Branding narodowy jest niezwykle ważny. Zwłaszcza jeśli chodzi o państwo, które walczy o swoje istnienie i wolność. Symbolami państwowymi Ukrainy są flaga, herb i hymn. Dziś Ukraińcy obchodzą Dzień Flagi Państwowej. Flaga naszego kraju to połączenie dwóch równych poziomych pasów w Kolorze niebieskim (błękitnym) i żółtym. Niebieski przypomina kolor nieba i oznacza pokój, żółty kolor symbolizuje zaś żniwa i bogactwo ukraińskiej ziemi. W nowoczesnej formie ukraińska flaga została po raz pierwszy odnotowana podczas „Wiosny Ludów” — w czerwcu 1848 r.została podniesiona na ratuszu we Lwowie. Następnie, flagi w takich barwach zaczęły być używane podczas świąt szewczenkowskich i innych uroczystości, a na początku XX wieku ukraińska flaga pojawiła się na demonstracjach politycznych. 23 sierpnia 1991 r. ukraińscy deputowani ludowi wnieśli niebiesko-żółtą flagę do Sali Sesyjnej Rady Najwyższej, a następnego dnia Ukraina ogłosiła niepodległość.

Autor: Alisa Zełenska

Te symbole jednoczą Ukraińców dzisiaj i już na zawsze. Barwy wolności i odwagi – niebieski i żółty – prowadzą nas do wspólnej walki i wspólnych zwycięstw. Rzucają się w oczy wszędzie jako najbardziej rodzime zespolenie z narodem.

Pod flagą państwową wiemy, kim jesteśmy i kim na pewno nie będziemy, choć chce tego bardzo państwo-agresor. Podczas gdy w naszych sercach mieścimy niebiesko-żółtą flagę Ukrainy, nigdy nie będzie można nas zniszczyć.

W celu złożenia gratulacji Ukraińcom z okazji państwowych świąt, do Kijowa przyjechał dziś wierny przyjaciel Ukrainy, Prezydent RP, Andrzej Duda. Podczas swojego spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, Duda powiedział, że Polska będzie wspierała Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne.

„Chcę wyrazić ogromny szacunek dla narodu ukraińskiego za jego niezwykłe bohaterstwo w stosunku do ojczyzny. Chcę, aby byli pewni silnego wsparcia Polski, że Polacy są z nimi i będą ich wspierać do ostatniego dnia walki”, dodał polski prezydent.

Dzisiejsze i jutrzejsze święto Ukraina będzie obchodzić bez imprez masowych ze względu na groźbę nowych ataków Federacji Rosyjskiej na ukraińskie miasta. Wszystkie wydarzenia zostały odwołane w Kijowie i wielu innych miast. Dwa kolory przypominają jednak dom rodzinny, gdziekolwiek Ukraińcy się dziś nie znajdują.

Alisa Zełenska – ukraińska dziennikarka, prowadzi kilka blogów dla różnych firm, szef produkcji wideo w Kijowie

Artykuł ukazał się na stronie portalu obserwatormiedzynarodowy.pl