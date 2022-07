Rammstein-4: uzgodniono kolejną pomoc wojskową dla Ukrainy

Minister obrony Ukrainy po czwartym spotkaniu Ukraine Defense Contact Group poinformował o nowych zobowiązaniach co do dostaw broni, amunicji i szkoleniach dla ukraińskiej armii.

„Zgodnie z ustaleniami, przewidywane będą kolejne dostawy uzbrojenia, amunicji, a także kolejne szkolenia dla naszych żołnierzy i wiele innych. Pozytywnym sygnałem są nowe zobowiązania naszych partnerów, które dotyczą lądu, morza i nieba” – napisał na Facebooku Oleksij Reznikow. W czasie spotkania strona ukraińska poinformowała także zachodnich partnerów o aktualnej sytuacji na froncie oraz o aktualnych problemach jakie występują po stronie SZ Ukrainy, zwłaszcza konkretnych potrzebach w zakresie zdolności realizacji konkretnych zadań przez siły ukraińskie.

Według oceny Reznikowa, nie ma mowy o „zmęczeniu” po stronie sojuszników wojną na Ukrainie i nie będzie; są oni gotowi dalej wspierać Ukrainę aż do zwycięstwa.

Zgodnie z opinią analityków Institute for the Study of War, w najbliższych czasie należy oczekiwać prób zajęcia przez Rosjan Słowiańska i Bachmutu, a działania sił rosyjskich tak czy inaczej mogą doprowadzić do pewnych sukcesów terytorialnych Rosjan na Donbasie, zwłaszcza na wschód od drogi E40. Według ocen amerykańskiego think-tanku, siły FR wykrwawiają się w walkach o niewielkie miejscowości, co uniemożliwia im podjęcie większych operacji.

W ostatnich dniach rosyjskie działania ofensywne koncentrują się w pobliżu Siwerska, Bachmutu oraz Awdijewki.

Na podstawie: ukrinform.ua, mil.in.ua,