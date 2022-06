Ukraina została partnerem inicjatywy Trójmorza

W Rydze trwa spotkanie liderów 12 krajów – członków inicjatywy Trójmorza i Ukrainy, którą zdalnie reprezentuje prezydent Wołodymyr Zelensky. W stolicy Łotwy obecni są także prezydenci Polski i Niemiec.

„Ukraina powinna stać się częścią inicjatywy Trójmorza. Niedobrze, że nasz kraj pozostaje poza granicami tej wspaniałej inicjatywy” – powiedział prezydent Ukrainy podczas wystąpienia online w trakcie obrad szczytu Trójmorza. „To właśnie kraje Trójmorza są naszym połączeniem z wolnym światem. Dostawy broni dla Ukrainy, paliwa, korytarze transportowe, zielone korytarze dla eksportu ukraińskiej produkcji rolnej, migracji ludzi – to wszystko odbywa się przez terytorium tej inicjatywy” – powiedział Zelensky.

Ukraiński prezydent odniósł się także do perspektyw współpracy w sferze energetyki, stwierdzając, że Ukraina ma największe w regionie magazyny gazu, a wykorzystanie połączeń gazowych pomiędzy Polską i Słowacją a Ukrainę powinno pozwolić na zaspokojenie potrzeb wszystkich krajów Trójmorza.

Głównymi tematami obrad podczas szczytu były kwestie związane z rosyjską agresją przeciwko Ukrainie, w tym zapobieżenie światowej klęsce głodu w związku z blokadą możliwości eksportu produkcji rolnej z Ukrainy drogą morską.

„Trójmorze otwiera swoje ramiona dla Ukrainy; widzimy, że Ukraińcy walczą, przelewają swoją krew po to, żeby nie być częścią ruskiego miru, a to oznacza, że chcą być częścią Zachodu i to otwarcie się na Ukrainę jest bardzo ważne” – powiedział podczas obrad prezydent Andrzej Duda.

Zgodnie z decyzjami, jakie zapadły podczas obrad, Ukraina została partnerem uczestniczącym inicjatywy Trójmorza. To nowy format współpracy stworzony z myślą o krajach aspirujących do członkostwa w UE. „Europa nie jest kompletna bez Ukrainy. Dlatego silnie wspieramy przyznanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE” – powiedział prezydent RP.

Na podstawie: prezydent.pl, president.gov.ua,