Prezydent RP rozpoczyna cykl wizyt w krajach południa Europy

Celem wizyt jest przekonanie przywódców poszczególnych państw do poparcia koncepcji nadania Ukrainie statusu kandydata do UE.

Pierwszym kraje, który odwiedzi polski prezydent będzie Portugalia, gdzie planowane jest spotkanie z prezydentem i premierem tego kraju. Następnie Andrzej Duda odwiedzi Włochy, gdzie spotka się z prezydentem tego państwa. Następnym celem podróży prezydenta będzie Rumunia – w Bukareszcie ma odbyć się szczyt przywódców państw grupy „B9”, w skład której wchodzą kraje wschodniej flanki NATO.

Tematem rozmów w Portugalii i we Włoszech, poza kwestią statusu Ukrainy jako kandydata do członkostwa w UE, będzie także sprawa eksportu ukraińskiej produkcji rolnej, w tym zwłaszcza zbóż. „Będziemy rozmawiać o tym, jaką stworzyć presję międzynarodową, żeby się to udało, w jaki sposób zaradzić temu ogromnemu problemowi. Będziemy także rozmawiali o statusie kandydata dla Ukrainy do UE – powiedział prezydent RP.

W wizycie miała brać udział także prezydent Słowacji, Zuzana Caputowa, ale wobec zachorowania na koronawirusa, nie będzie mogła brać udziału w podróży do wspomnianych państw.

Na podstawie: prezydent.pl, eurointegration.com.ua,