Jens Stoltenberg: wojna może potrwać wiele lat

Według sekretarza generalnego NATO kraje członkowskie powinny nadal wspierać Ukrainę

Zdaniem sekretarza generalnego, kraje NATO powinny nadal dostarczać Ukrainie ciężkie uzbrojenie, co zwiększa szanse na wyzwolenie Donbasu spod kontroli Rosji.

„Powinniśmy się przygotować na to, że wojna potrwa przez wiele lat. Nie powinniśmy porzucać wspierania Ukrainy. Nawet jeśli będzie to oznaczało większe koszty nie tylko na cele wsparcia wojskowego, ale także wzrost cen surowców energetycznych czy produktów żywnościowych” – powiedział Stoltenberg w wywiadzie dla dziennika Bild am Sonntag. Podobne opinie co do oczekiwanej długotrwałości konfliktu wyrażali wcześniej premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i prezydenta USA Joe Biden.

Prawdopodobnie podczas zbliżającego się szczytu NATO w Madrycie zostanie uzgodniony kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy, który powinien pomóc przejść ukraińskiej armii od postsowieckiego uzbrojenia do standardów NATO.

Na podstawie: pravda.com.ua,