Zelensky do Kissingera: to nie 1938 rok

Prezydent Ukrainy odniósł się do wystąpienia b. sekretarza stanu USA, Henry’ego Kissingera na Forum Ekonomicznym w Davos, gdzie ten ostatni zaproponował by Ukraina zrezygnowała z części swojego terytorium na rzecz Rosji w zamian za powstrzymanie wojny.

„Mam takie wrażenie, że u pana Kissingera w kalendarzu jest nie 2022, ale 1938 rok i myślał, że mówi przed publicznością nie w Davos, ale w ówczesnym Monachium” – powiedział Wołodymyr Zelensky. „W 1938 roku, Gdy rodzina pana Kissingera ratowała się ucieczką z nazistowskich Niemiec, miał 15 lat i doskonale to rozumiał. I wówczas od niego nikt nie usłyszał, że należy zaadaptować się do życia wśród nazistów zamiast uciekać czy walczyć z nimi” – dodał ukraiński prezydent.

Pomimo nacisków niektórych krajów zachodnich, Ukraina stoi na stanowisku odnowienia swojej suwerenności nad całym terytorium zajętym przez Rosję. Według szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego Kiryło Budanowa, będzie to możliwe pod koniec 2022 roku, gdy do SZ Ukrainy dotrą większe dostawy zachodniego uzbrojenia.

Aktualnie najpoważniejsze starcia trwają wokół m. Lyman, Siewierodonieck i Popasna. Według analityków amerykańskiego think tanku ISW, siły rosyjskie będą dążyć do zajęcia Siewierodoniecka w ciągu najbliższych kilku dni, mogą także próbować ataku na miasto Siwersk. Z kolei jednostki ukraińskie mogą zostać zmuszone do wycofania się na pozycje w pobliżu Słowiańska, Kramatroska i Konstantynówki, aby uniknąć otoczenia i walki w okrążeniu.

Na podstawie: pravda.com.ua,