USA: Putin nie jest gotowy do rozmów pokojowych

Opinię amerykańskiej administracji wyraził rzecznik Pentagonu, John Kirby podczas konferencji prasowej w piątek, 27 maja.

„Putin mógłby nawet teraz i tak po prostu zrobić właściwą rzecz: wycofać wojska i usiąść za stół rozmów z Zelenskym. Jednak nic nie wskazuje na to, aby była nadzieja na przeprowadzenie takich rozmów” – powiedział Kirby dodając, że rosyjski prezydent nie jest zainteresowany rozwiązaniem dyplomatycznym trwającego konfliktu. Również według informacji napływających z Turcji oraz samej Ukrainy jak na razie nie ma szans na to, aby mogło dojść do rozmów pokojowych – obecnie ograniczają się one jedynie do negocjacji w sprawie wymiany jeńców.

W ocenie USA, Rosja nie osiągnęła żadnego ze swoich celów w ramach działań prowadzonych przeciwko Ukrainie od ponad 3 miesięcy: nie udało się jej pozbawić Ukrainy suwerenności, zająć stolicy ani zmienić rządu. Rosja nie opanowała także żadnych większego miasta Ukrainy, nie licząc Mariupola.

Siły rosyjskie kontynuują działania ofensywne w obwodzie donieckim, choć ich sukcesy nadal są ograniczone: w ciągu ostatniej doby wojsk rosyjskie zostały wypchnięte z pozycji, jakie udało im się zająć w Siewierodoniecku. Nadal trwają próby przecięcia linii zaopatrzenia sił ukraińskich w tym rejonie m.in. poprzez próby zajęcia drogi Lisiczańsk-Bachmut, jak dotąd nieudane. Na pozostałych odcinkach frontu sytuacja pozostaje stabilna.

W najbliższych dniach oczekiwana jest decyzja o dostawie na Ukrainę z USA wyrzutni pocisków rakietowych MLRS oraz HIMARS – choć według dziennika New York Times, została ona już podjęta, a w przyszłym tygodniu należy oczekiwać jej ogłoszenia. W ostatnich tygodniach na Ukrainę trafiły także dostawy systemów artyleryjskich m.in. z Francji, USA i Włoch (na zdj. włoska haubica FH70 o kalibrze 155mm dostarczona prawdopodobnie przez Estonię).

Na podstawie: pravda.com.ua, defence-ua.com