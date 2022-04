Zelensky: Ukraina może wycofać się z rozmów pokojowych z Rosją

Prezydent Ukrainy ostrzegł, że w przypadku ogłoszenia kolejnego pseudoreferendum lub śmierci obrońców Azowstalu, Ukraina zrezygnuje z jakichkolwiek rozmów dyplomatycznych z Rosją.

Wołodymyr Zelensky przedstawił takie stanowisko podczas sobotniej konferencji prasowej. Na godzinę przed jej przeprowadzeniem odbył rozmowę telefoniczną z obrońcami Azowstalu. Jak wynika z relacji ukraińskiego prezydenta, 23 kwietnia 2022 to jeden z najtrudniejszych dni w obronie Mariupola: trwają ataki z użyciem artylerii, czołgów, samolotów oraz okrętów.

Siły ukraińskie cały czas odpierają również rosyjskie ataki na Donbasie, na pograniczu obwodów donieckiego, ługańskiego i charkowskiego. Jak na razie siłom FR nie udało się tam uzyskać poważniejszych sukcesów. Z kolei dzisiaj, 23 kwietnia, w wyniku uderzenia ukraińskiej artylerii na sztab 49 Armii Ogólnowojskowej zginęło 2 rosyjskich generałów i ok. 50 innych oficerów.

Na Ukrainę nadal trafiają dostawy broni: obecnie koncentrują się one przede wszystkim na dostawach artylerii. Na wyposażenie SZ Ukrainy trafiły lub mają trafić w najbliższych dniach min. haubice M777 z Kanady i USA, M109 z USA, CAESAR z Francji, Panzerhaubitze z Holandii – łącznie ok. 180 sztuk, w tym także wyposażone w inteligentną amunicję typu Excalibur (ma je dostarczyć Kanada). Wcześniej na Ukrainę trafiły również dostawy sprzętu artyleryjskiego z Czech, Słowacji i Polski. Według oświadczenia zastępcy sekretarza stanu USA, Wiktorii Nuland, USA dostarczają Ukrainie także wieloprowadniczowe wyrzutnie pocisków rakietowych, co może oznaczać dostawy zestawów HIMARS.

