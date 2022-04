Spotkanie ministrów obrony w Rammstein: jest zgoda na kolejne dostawy broni dla Ukrainy

Podczas rozmów ministrów obrony krajów NATO oraz innych krajów (łącznie ok. 40), z udziałem ministra obrony Ukrainy Oleksija Reznikova, ustalono przekazanie Siłom Zbrojnym Ukrainy kolejnego wsparcia wojskowego.

Według ministra obrony Ukrainy, gotowość partnerów Kijowa co do dostarczenia uzbrojenia o kalibrach i charakterystykach krajów NATO świadczy o tym, że Zachód jest przekonany o możliwości zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją. Aktualnie trwają dostawy m.in. haubic o kalibrze 155mm, których Ukraina powinna otrzymać ok. 200 lub więcej egzemplarzy różnych typów. Trwają już szkolenia ukraińskiego personelu wojskowego poświęcone obsłudze nowego uzbrojenia.

Jednak według szefa ukraińskiego Ministerstwa Obrony, przez Ukrainą nadal są trudne chwile. „Logistyka i szkolenia wymagają czasu. A Rosji już zgromadziła siły dla dużej ofensywy na wschodzie Ukrainy. Pomoc będzie coraz większa, ale w najbliższych dniach będzie potrzebna cała nasza jedność (…) niestety, zanim zwyciężymy poniesiemy jeszcze straty, będą zniszczenia i bolesne ofiary” – powiedział Oleksij Reznikov.

Prezydent Ukrainy został zaproszony na szczyt G20. Przewodniczący grupy G20 (jest nim aktualnie prezydent Indonezji) zaprosił prezydenta Wołodymyra Zelenskiego do udziału w najbliższym szczycie grupy.

Na podstawie: pravda.com.ua, mil.in.ua,