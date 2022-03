Rosyjski atak na Ukrainę – dzień trzydziesty, stan na godzinę 22.00

Prezydent USA przebywający z wizytą w Polsce wziął udział w spotkaniu szefów resortów obrony i dyplomacji Ukrainy i USA, które odbyło się 26 marca 2022r. w Warszawie.

Spotkanie miało miejsce w związku z pobytem w Polsce amerykańskiej delegacji, w skład której weszli m.in. szef Departamentu Stanu Anthony Blinken oraz szef Pentagonu, Llyod George. Wzięli oni udział w spotkaniu z szefem MSZ Ukrainy Dmytro Kulebą i szefem resortu obrony Ukrainy, Oleksijem Reznikowem (na zdj.). Spotkanie, w którym wziął udział także prezydent USA Joe Biden, odbyło się w sobotnie przedpołudnie w warszawskim hotelu Marriott, a jego tematem było dalsze wsparcie USA dla Ukrainy w zakresie dostaw uzbrojenia i innej pomocy. Prezydent USA odwiedził też Stadion Narodowy, gdzie spotkał się z uchodźcami z Ukrainy oraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się pomocą.

O 18.30 amerykański prezydent wygłosił przemówienie na Zamku Królewskim w Warszawie. „Nie lękajcie się”, były to pierwsze słowa pierwszego publicznego wystąpienia papieża po jego wyborze w październiku 1979 roku. Te słowa zdefiniowały pontyfikat Jana Pawła II. Te słowa odmieniły świat – powiedział. – To było przesłanie na temat siły wiary, siły odporności, siły ludzi. W obliczu brutalnego systemu okrutnych rządów było to przemówienie, które pomogło zakończyć ucisk sowiecki i wyzwolić 30 lat temu tę ziemię i całą Europę Wschodnią. To było przesłanie, które pokona okrucieństwo i brutalność tej niesprawiedliwej wojny” – powiedział Biden, dodając, że dyktator taki jak Putin nie może pozostać u władzy. „Moje przesłanie dla Ukrainy jest takie, że stoimy z wami. Kropka” – powiedział prezydent USA zwracając się do Ukraińców.

Według relacji mera Czernihowa, miasto jest poważnie zniszczone – pozostało w nim mniej, niż połowa mieszkańców. Czernihów, broniony przez 1 Brygadę Pancerną SZ Ukrainy, jest atakowany przez siły rosyjskie od pierwszego dnia wojny. Straty wśród ludności cywilnej są oceniane na ok. 200 zabitych.

Siły ukraińskie wyzwoliły miasto Trostjanec w obwodzie sumskim. Wiadomo, że część sił rosyjskich wycofała się z rejonu miasta trzy dni temu – prawdopodobnie zostały one przerzucone w rejon Donbasu.

O 15.30 oraz 18.30 czasu lokalnego ostrzelany został także Lwów, gdzie rakiety trafiły w bazę paliw oraz w kilka innych obiektów na terenie miasta. Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych ataków.

Ukraina otrzymuje pomoc wojskową od kolejnych państw: w ostatnim czasie dostarczono m.in. granatniki przeciwpancerne typu RGW90 – ok. 2500 sztuk z ponad 5000 jakie mają trafić na Ukrainę.

Na podstawie: mil.in.ua, defence-ua.com

Dariusz Materniak