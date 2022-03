Rosyjski atak na Ukrainę – dzień dwudziesty drugi, stan na godzinę 22.00

Ukraińska armia kontynuuje działania kontrofensywne na kilku odcinkach i udaje się jej odzyskiwać niektóre wcześniej opanowane przez Rosję obszary.

Na południowym odcinku frontu ukraińskie Siły Zbrojne oczyściły z rosyjskich żołnierzy tereny obwodu mikołajewskiego na południe i wschód od Woznesewska. Zostali oni także odepchnięci od przedmieść Mikołajewa w stronę Chersonia. W czasie kontrataku jednostki ukraińskie zbliżyły się również do tamy w Nowej Kachowce. Ukraińska artyleria zniszczyła kilka rosyjskich kolumn – m.in. pod Izjumem, Czuhujewem, Priłukami i na zachód od Kijowa. Trwaj walki pod Czernihowem, Charkowem, a także Sumami i Izjumem, jak również w Mariupolu.

Kolejny raz ostrzeliwane były Chersoń, Charków, Czernichów, Sumy oraz Izjum, jak również zachodnie przedmieścia Kijowa. W obwodzie charkowskim po raz kolejny siły rosyjskie użyły bomb kasetowych: w wyniku ataku zginęło co najmniej 6 osób. Cały czas trwają walki i ostrzały w Mariupolu: spod gruzów zbombardowanego wczoraj budynku Teatru Dramatycznego uratowano 130 osób, które znajdowały się w schronie zlokalizowanym pod budynkiem; przetrwał on wczorajszy atak rosyjskiego lotnictwa. Według danych mediów kolejne kilkaset osób może znajdować się nadal w schronie.

Rosyjskie straty wyniosły – według danych Ministerstwa Obrony Ukrainy – blisko 14 tys. żołnierzy, 440 czołgów, ponad 1200 pojazdów opancerzonych, ponad 800 samochodów, oraz 98 samolotów i 108 śmigłowców. Według szacunków wywiadu USA, straty rosyjskie wynoszą – według dość ostrożnych ocen – ok. 7 tys. zabitych i od 14 do 21 tys. rannych, co zdaniem USA może uniemożliwić Rosjanom prowadzenie dalszych działań zbrojnych.

„Póki co i rosyjska i ukraińska delegacja stoją na swoich stanowiskach. Uzgodnienie spornych kwestii zajmie od kilku dni do półtora tygodnia. W tym czasie powinniśmy zbliżyć się do uzgodnienia porozumienia pokojowego” – powiedział doradca prezydenta Ukrainy, Mychajło Podoliak. Dodał, że gdy tylko te uzgodnienia się zakończą, będzie przygotowywane spotkanie prezydentów Ukrainy i Rosji, które może odbyć się wszędzie poza Rosją. Odnosząc się do przyszłych relacji Ukrainy i Rosji, M. Podoliak stwierdził, że nie ma powrotu do poprzedniego stanu rzeczy: „mosty zostały spalone. Stworzymy mocną granicę i będzie się odnosić do Rosji tak chłodno, jak na to zasługuje kraj, który napadł na nas by nas zabić”.

Parlament Łotwy wezwał ONZ do wprowadzenia strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Z kolei Turcja zasygnalizowała, że w przyszłości mogłaby stać się jednym z krajów, które będą gwarantować bezpieczeństwo Ukrainy – czego Kijów domaga się w ramach podpisania porozumienia pokojowego z Rosją.

Na podstawie: mil.in.ua, defence-ua.com

Dariusz Materniak