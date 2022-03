Rosyjscy okupanci w nocy 21 dnia wojny zadali atak rakietowy na kompleks handlowo-rozrywkowy w Kijowie, w którym zginęło 8 osób. Okazało się, że uderzenie nastąpiło dzięki filmowi o ruchu ukraińskiego sprzętu w okolicy, który w sieci społecznościowej umieścił mieszkaniec stolicy. Federacja Rosyjska nadal aktywnie korzysta z lotnisk Republiki Białorusi. Oczekuje się, że wojska Federacji Rosyjskiej będą wciąż przeprowadzać ataki rakietowe i bombowe oraz przeprowadzać ostrzał artyleryjski obiektów infrastruktury krytycznej Ukrainy przy użyciu artylerii odrzutowej, lotnictwa, broni precyzyjnej, powiedział Sztab Generalny.

Przez ponad dwadzieścia dni wojska rosyjskie przebywają w Chersoniu. „Nowi gospodarze” zastraszają mieszkańców, przeprowadzają rewizje, grasują, porywają ludzi. Chersoń, do którego 1 marca wkroczyli okupanci, pozostaje oblężony. Samochody z jedzeniem i lekami nie są wpuszczane do miasta. Zwolennicy okupantów próbują dezinformować mieszkańców. Organizują wiece, rozdają „pomoc” z rosyjskiego gumkonwoju, tworzą fałszywy Komitet ratujący Chersoń. Wbrew wszystkiemu mieszkańcy miasta i regionu codziennie wychodzą na pokojowe protesty, aby pokazać okupantom, że Chersoń-To-Ukraina. Dziś znów ludzie wyszli na manifestację za co rosyjskie wojsko zaczęło rzucać w nich granatami z gazem łzawiącym.

W porcie w Berdiańsku okupanci skoncentrowali kolumnę białych namiotowych Kamazów. Podobne ciężarówki były używane do ukrytego transportu amunicji na okupowane tereny obwodu donieckiego i ługańskiego. Może to świadczyć o zamiarach rosyjskiego wojska organizowania podobnych „konwojów humanitarnych”, zarówno w Chersoniu, jak i w obwodzie zaporoskim.

Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły siedzibę jednej z jednostek Armii Rosji na południu i zdobyły mapy sztabowe rosyjskich żołnierzy. Informuje o tym Defense Express, który po zgodzie ukraińskiego wojska opublikował jedną z map. Informacje z mapy pozwalają oszacować rzeczywiste siły wroga od połowy marca, które składały się z 10 batalionowych grup taktycznych utworzonych z jednostek 49. Armii Krajowej Federacji Rosyjskiej i 7. Dywizji Desantowo-Szturmowej. W tym samym czasie jednostki 22 Korpusu Armijnego armii Federacji Rosyjskiej działały bez formowania BTG.

Siły Zbrojne Ukrainy po raz siódmy zniszczyły pozycje rosyjskich okupantów na lotnisku w Czarnobajewce pod Chersoniem. Poinformował o tym doradca szefa Biura Prezydenta Oleksij Arestowicz na swojej stronie na Facebooku. „Po prostu nie śmiej się. Ale znowu kupiliśmy je właśnie w Czarnobajewce” – napisano.

W Czarnobajewce wróg uparcie koncentruje helikoptery, które regularnie niszczy ukraińska artyleria. Na tym lotnisku w pobliżu Chersoniu Rosjanie umieścili sztaby prawie wszystkich jednostek swojego ugrupowania: 22. Korpusu Armijnego, 7 Dywizji Desantowo-Szturmowej, 127. Samodzielnej Brygady Wywiadowczej i 20. Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej. A co najważniejsze – stanowisko dowodzenia całego zgrupowania wojsk Federacji Rosyjskiej na tym kierunku.

Wołodymyr Zełenski wezwał Włochy do poparcia sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, w szczególności do wprowadzenia pełnego embarga na handel i zablokowania aktywów „wszystkich, którzy mają wpływ na Rosję”. „Znasz tych, którzy sprowadzili wojnę na Ukrainę. Wyraźnie znasz tych, którzy nakazują walczyć i tych, którzy to promują. Prawie wszyscy używają Włoch jako miejsca na wakacje. Więc nie bądź kurortem dla zabójców”

Czechy, Estonia, Polska, Francja, Gruzja, Niemcy, Irlandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania i USA podpisały wspólne oświadczenie „o pilnej potrzebie modernizacji obrony powietrznej Ukrainy”. Przedstawiciele tych krajów domagają się zdecydowanych działań na rzecz ustanowienia pokoju w Ukrainie. Mianowicie: wspierać obronę wojskową i cywilną Ukrainy – zapewnić ochronę przestrzeni powietrznej i zatrzymać ruch sprzętu wroga na terytorium Ukrainy. Można to zrobić poprzez dostawę broni przeciwpancernej i przeciwlotniczej, pomoc humanitarną, ratowanie rannych i uchodźców, ochronę ukraińskich obiektów jądrowych, które stanowią zagrożenie dla wszystkich sąsiednich państw.

Alisa Zełenska – ukraińska dziennikarka, prowadzi kilka blogów dla różnych firm, szef produkcji wideo w Kijowie

Tekst ukazał się na łamach portalu obserwatormiedzynarodowy.pl