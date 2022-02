Prezydenci Francji i Rosji spotkali się w Moskwie

Emmanuel Macron stwierdził, że najbliższe dni będą „decydujące” w kwestii deeskalacji sytuacji wokół napięcia na linii Moskwa-Kijów.

„Musimy porozumieć się co do konkretnych działań, po to, aby ustabilizować sytuację i doprowadzić do deeskalacji. Omówiliśmy te kwestie, a w najbliższych dniach i tygodniach ma to być potwierdzone” – powiedział Macron podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Władimirem Putinem dodając, że dalsze kroki i zależą od rozmów i konsultacji z USA, NATO, krajami UE i z prezydentem Ukrainy. Spotkanie Macron-Zelensky planowane jest na 8 lutego 2022 w Kijowie.

„Prezydent Putin powiedział, że jest gotowy działać w myśl tej logiki, tak, aby była równowaga w tych inicjatywach (…) rozumiemy powagę sytuacji i działamy na rzecz utrzymania pokoju” – dodał Emmanuel Macron.

Ze swojej strony Władimir Putin stwierdził, że Ukraina, niezależnie od aktualnych ocen, jest zobowiązana do realizacji porozumień z Mińska. Dodał, że w przypadku wejścia Ukrainy do NATO i prób odzyskania przez Kijów kontroli nad Krymem drogą wojskową, kraje europejskiej znalazłyby się automatycznie w stanie wojny z Rosją.

W najbliższych dnia oczekiwana jest wizyta w Moskwie kanclerza Niemiec, Olaf Scholza. Z kolei w dniach 8-9 lutego w Paryżu mają odbyć się rozmowy w ramach Formatu Normandzkiego.

Na podstawie: ukrinfom.ua, zn.ua,