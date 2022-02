Rosyjski atak na Ukrainę

W czwartek, 24 lutego nad ranem rosyjska armia rozpoczęła operację wojskową przeciwko Ukrainie. Działania te są realizowane także z terytorium Białorusi.

Działania Rosji rozpoczęły się od serii uderzeń lotniczych i rakietowych na obiekty wojskowe i strategiczne na całym terytorium Ukrainy, począwszy od Charkowa, Dnipra, Odessy, Kijowa aż po Łuck, Iwano-Frankiwsk i Lwów. Celami tych ataków były przede wszystkim lotniska, jednostki wojskowe, magazyny i obiekty infrastruktury krytycznej.

Jak wynika z dotychczas dostępnych informacji, rosyjskie siły zbrojne podjęły działania ofensywne na czterech głównych kierunkach: pierwszy i najpoważniejszy z nich to Krym, gdzie doszło do ataków na infrastrukturę służb przygranicznych Ukrainy, a rosyjskie siły podjęły działania ofensywne najprawdopodobniej w kierunku Nowej Kachowki, gdzie znajduje się kanał doprowadzający wodę na okupowany Krym (zamknięty od 2014 roku, gdy doszło do aneksji) oraz Melitpola, gdzie znajduje się m.in. lotnisko i duża baza ukraińskich Sił Zbrojnych. Celem tego tych działań może być doprowadzenie do utworzenia lądowego połączenia pomiędzy okupowanym przez Rosję od 2014 roku Donbasem a anektowanym Krymem. Na tym odcinku sytuacja sił ukraińskich jest zdecydowanie najtrudniejsza. Drugi istotny kierunek to linia rozgraniczenia pomiędzy siłami ukraińskimi i rosyjskimi na Donbasie: tam zanotowano dziesiątki ostrzałów pozycji ukraińskich, a strona rosyjska podjęła działania w kierunku miasta Szczastie, gdzie znajduje się elektrociepłownia o strategicznym znaczeniu dla całego regionu. Według informacji ze strony ukraińskiej (zarówno oficjalnych jak i nieoficjalnych) atak ten został odparty, a siły rosyjskie stracił kilka pojazdów (w tym dwa czołgi) oraz ok. 50 zabitych. Były także próby ataku na Mariupol, udaremnione przez Siły Zbrojne Ukrainy. Trzecim kierunkiem działania rosyjskich sił jest Charków, położony w pobliżu granicy z Rosją – na przedmieściach pojawiły się rosyjskie siły pancerne, jednak ich próba przeniknięcia do miasta została powstrzymana przez jednostki Gwardii Narodowej Ukrainy (zniszczono cztery rosyjskie czołgi). Czwartym kierunkiem działania sił rosyjskich są okolice Sum i Czernihowa, gdzie jednostki rosyjskie przekroczyły granicę, ale na razie nie podjęły poważniejszych działań – to może się jednak szybko zmienić, jako że w tym rejonie, po rosyjskiej stronie granicy skoncentrowane zostały znaczne siły rosyjskie.

Doszło także do ostrzelania placówek Służby Granicznej Ukrainy w obwodach wołyńskim i żytomierskim, jednak tam jak na razie nie zaobserwowano działań ofensywnych. Nie potwierdziły się także informacje o działaniach desantowych na wybrzeżu Morza Czarnego i pod Odessą.

Jak dotąd, strona ukraińska informuje o zestrzeleniu 7 samolotów (w tym m.in. typu Su-24) i 2 śmigłowców (m.in. Ka-52) sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Ponadto mowa jest o ok. 40 zabitych wśród personelu wojskowego oraz ok. 10 ofiarach cywilnych. Jak na razie straty materiałowe oceniane są jako niewielkie – wynika to z faktu, iż Siły Zbrojne Ukrainy od co najmniej kilku tygodni spodziewały się podjęcia działań ofensywnych przez stronę rosyjską, wobec czego jednostki zostały wcześniej rozśrodkowane poza miejscami stałej dyslokacji.

Dariusz Materniak

Tekst ukazał się na łamach portalu milmag.pl