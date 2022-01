Ukraina otrzyma od USA kolejną partię pocisków Javelin i Stinger

Dostawy mają trafić na Ukrainę w ciągu najbliższych kilku dni.

O planach kolejnych dostaw poinformował wczoraj wieczorem czasu polskiego rzecznik prasowy Pentagonu, John Kirby, który stwierdził, że na Ukrainę trafią kolejne pociski przeciwpancerne oraz przeciwlotnicze i to nie będzie koniec amerykańskiej pomocy dla Kijowa.

W ciągu ostatnich 72 godzin na Ukrainie wylądowały dwa samoloty transportowe z USA, które dostarczyły łącznie 170 ton broni i wyposażenia. Ukraina otrzymała także pociski przeciwpancerne z Wielkiej Brytanii (2000 sztuk) oraz z krajów bałtyckich oraz kilku innych państw.

„Jak widać do Boryspola (lotnisko w pobliżu Kijowa – przyp. polukr.net) przylatują samoloty z Londynu, USA, wkrótce kolejne. To dotyczy nie tylko tych dwóch państw, ale także innych. Prowadzimy rozmowy o wszystkich naszych potrzebach. Ujawnić szczegółów, co do tego co konkretnie, w jaki sposób i w jakiej liczbie, niestety nie mogę. Ale proszę uwierzyć, jest wiele ciekawych rzeczy, o jakich wcześniej trudno było nawet marzyć” – powiedział minister obrony Ukrainy, Oleksij Reznikow, w komentarzu dla RBK Ukraina.

W związku z zagrożeniem ze strony Rosji, Stany Zjednoczone postawiły w stan gotowości 8,5 tys. żołnierzy swoich sił lądowych, którzy mogą zostać w krótkim czasie przerzuceni do Europy. Stan gotowości w siłach zbrojnych podnoszą także niektóre kraje UE, w tym Finlandia.

Na podstawie: mil.in.ua, novynarnia.ua