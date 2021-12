Prezydenci Rosji i USA rozmawiali ws. sytuacji wokół Ukrainy

Rozmowa Joe Bidena i Władimira Putina odbyła się wieczorem, 30 grudnia i trwała ok. 50 minut.

Inicjatorem rozmowy telefonicznej była strona rosyjska, a jej tematem – omówienie kwestii związanych z planowanymi na 10 stycznia rozmowami delegacji obu krajów dot. kwestii bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza w kontekście rosyjskich działań wokół Ukrainy.

„Prezydent Biden przedstawił dwie drogi, dwa aspekty podejścia USA, które jasno zależą od działań Rosji w przyszłości. Jeden to szlak dyplomacji, który spowoduje deeskalację sytuacji, i drugi – polegający na powstrzymywaniu, zakładający poważne straty i konsekwencje, jeśłi Rosja będzie kontynuować agresję przeciwko Ukrainie” – przekazał Biały Dom w oświadczeniu po rozmowie precyzując, że ten drugi scenariusz będzie oznaczać wzmocnienie sił NATO i USA w Europie Wschodniej oraz zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Według oświadczeń ze strony Kremla, strona rosyjska jest „Zadowolona” z rezultatów wczorajszych rozmów. Podkreślono przy tym, że Rosja oczekuje konkretnych rezultatów trwających rozmów.

Według oświadczenia szefa RNBO, Oleksija Daniłowa, siły rosyjskiej armii zgromadzone w pobliżu granic Ukrainy (ok. 122 tys. żołnierzy w promieniu do 200 km) nie są jak na razie w stanie gotowości do działań zbrojnych przeciwko Ukrainie. 27 i 30 grudnia 2021r. działania rozpoznawcze nad terytorium Ukrainy prowadziły amerykańskie i brytyjskie samoloty rozpoznawcze: RC-135 i E-8JSTARS.

Na podstawie: ukrinform.ua, pravda.com.ua,