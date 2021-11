Wiktor Janukowycz zaskarża usunięcie go ze stanowiska prezydenta

Przebywający w Rosji były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz złożył w sądzie w Kijowie wniosek o unieważnienie postanowienia o jego usunięciu z urzędu w 2014 roku.

Odpowiedni wniosek do Okręgowego Sądu Administracyjnego w Kijowie, skierowany przeciwko Radzie Najwyższej Ukrainy został już złożony przez Wiktora Janukowycza w celu zaskarżenia uchwały parlamentu o pozbawieniu go władzy. Rada Najwyższa Ukrainy podjęła uchwałę w tej sprawie 22 lutego 2014 roku, po ucieczce Janukowycza z Kijowa dzień wcześniej wieczorem: wówczas prezydent opuścił swoją rezydencję pod Kijowem i wyjechał do Charkowa, a następnie na Krym i do Rosji, gdzie przebywa do tej pory.

Równocześnie z usunięciem prezydenta z urzędu rozpisano wówczas przedterminowe wybory prezydenckie, które w maju 2014 roku wygrał Petro Poroszenko.

Już po wyjeździe Wiktora Janukowycza z kraju rozpoczęły się śledztwa w 10 sprawach dotyczących jego działalności na stanowisku, w tym o nielegalne korzystanie z rezydencji, fałszowanie wyników głosowań, przestępstwa przeciwko protestującym na Majdanie Niezależności, łapówki, przestępstwa gospodarcze i inne. Sąd w Kijowie uznał już Janukowycza winnym zdrady stanu i skazał go na 13 lat więzienia.

Na podstawie: pravda.com.ua,