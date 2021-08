Ukraina wysłała samoloty gaśnicze do Turcji

W związku z masowymi pożarami, jakie od kilku tygodni trwają w Turcji, do działań gaśniczych włączyło się kilka państw, w tym m.in. Ukraina. W najbliższym czasie dołączy do nich także Polska.

Ukraińska Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych 30 lipca wysłała do Turcji dwa samoloty gaśnicze An-32P. Do 5 sierpnia wykonały one 80 zrzutów wody w prowincji Antalija. Łącznie w ramach dotychczas wykonanych lotów zrzucono blisko 700 ton wody i środków gaśniczych.

Z kolei Polska planuje w najbliższym czasie skierować do Turcji policyjny śmigłowiec S-70i Black Hawk wraz ze specjalnymi zbiornikami przeznaczonymi do gaszenia pożarów oraz grupę funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej. Dotrą oni do Turcji w sobotę, 7 sierpnia wieczorem.

W działaniach gaśniczych w Turcji uczestniczą także zespoły strażaków z Chorwacji i Hiszpanii.

Na podstawie: dsns.gov.ua, mswia.gov.pl,